Au menu, pique-nique préparé par la Table du Moulin, bar à cocktails et à bonbons, tapas, glaces, château gonflable, pêche aux canards, grimages. Gourmandise, détente et amusement garantis.

Et pour couronner cette belle après-midi, le moment fort était certainement le concert donné par NADA, un duo composé du musicien Daniel Johnson et de la chanteuse Martha, une Héronnaise."Cela fait six ans que j’habite la Commune,explique la chanteuse. J e suis archéologue de formation.Mais j’ai beaucoup de passions. Avec Kevin, mon compagnon, nous assurons par exemple un service traiteur. Grâce à un plat à déguster à domicile, nous proposons de partir à la découverte de la gastronomie indonésienne, probablement la plus variée et l’une des plus complexes de la cuisine asiatique. Enfin, il y a bien sûr la musique, je chante dès que je peux. La semaine passée, c’était à Liège; aujourd’hui, à Lavoir. Du pur bonheur!"

Du bonheur partagé avec la bonne centaine de chanceux assis dans l’herbe du moulin.