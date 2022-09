Combien coûte la rentrée scolaire?

À Huy, certains parents s’insurgent de voir arriver une note de frais scolaires de 45 € à titre d’acompte. Adrien Housiaux, échevin de l’Enseignement, le précise d’emblée: il ne s’agit pas d’une facture liée à des frais de fonctionnement ou administratifs."Cette année, nous avons uniformisé le paiement des sorties en fonction de chaque établissement en demandant un acompte aux parents pour les activités liées au projet pédagogique de l’école. Plutôt que de demander des sommes au fur et à mesure, nous avons plafonné et globalisé le tout en début d’année. C’est un estimatif. Il y aura un décompte à chaque bulletin pour établir ce qui a été fait et consommé ou non."

Aller à la piscine coûtera deux fois plus cher

La hausse des prix des fournitures scolaires avait déjà compliqué la tâche des familles pour équiper chaque enfant et remplir le cartable. Plumiers, stylos, chaussures de gym, maillots de bain… et désormais matériel informatique. La facture est salée pour les familles avec plusieurs enfants. Alors pour certains, mettre la main au portefeuille devient compliqué."Il n’est nullement question de répercuter l’augmentation du coût de l’énergie ou des frais de fonctionnement sur le portefeuille des parents,assure Adrien Housiaux.On comprend bien que la situation économique est compliquée et difficile. On fait toujours en sorte que l’enseignement reste accessible. Les parents des écoles communales peuvent d’ailleurs demander un étalement des paiements."

Concrètement, quels frais l’école peut-elle réclamer? Ceux liés aux activités scolaires, culturelles et sportives, les droits d’accès à la piscine et aux déplacements et les frais de séjours. À Amay, la Commune a préféré opter pour un autre système. »Nous donnons un calendrier des activités d’une journée ou plus qui sont prévues tout au long de l’année,explique Luc Huberty, échevin de l’Enseignement.Cela permet à chaque parent de savoir à quels moments, il va devoir sortir la bourse. En ce qui nous concerne, nous rencontrons actuellement une forte augmentation pour les cours de natation. Les enfants se rendent 10 fois sur l’année à la piscine de Saint-Georges et il faut prévoir un car scolaire. Il a toujours été convenu que c’était aux parents de payer mais cette année, la facture a doublé. Elle passera de 55 à 110 €. On n’a pas de prise sur cette augmentation qui va concerner 1 500 enfants tous réseaux confondus à Amay. C’est un sujet très délicat. Il nous paraît essentiel de permettre aux élèves d’apprendre à nager mais ce sont eux qui vont finalement pâtir de cette augmentation. »

Les repas chauds plus chers?

Cette rentrée, marquée par la crise économique, pourrait-elle également voir grimper le prix des repas chauds dans les cantines scolaires? Pour certains, c’est déjà le cas. «Plusieurs des écoles communales ont effectivement augmenté leurs tarifs. C’est notamment le cas pour l’école des Bons-Enfants, précise Adrien Housiaux. Les écoles qui font appel à des prestataires externes pour les repas chauds voient aussi les factures augmenter et il y a inévitablement une répercussion pour les parents.» Dans le Condroz, les Communes ont décidé de mutualiser le service de cantines avec l’ASBL Devenirs. Un projet né en 2016 qui a pour objectif de desservir certaines implantations ne disposant pas de cuisine et de sensibiliser les enfants au gaspillage. «Au départ, le projet " De la fourche à la fourchette " concernait seulement une école de Tinlot et aujourd’hui, nous comptabilisons 13 implantations et nous serons 14 à la Toussaint, détaille Albert Deliège, directeur de l’ASBL marchinoise. Pour cette rentrée, nous n’avons pas augmenté les prix. Nous restons à 3,80 € pour les élèves de primaire et 3 € pour ceux de maternelle. On se donne encore un peu de temps et on avisera en 2023.» Du côté de la Fédération Wallonie-Bruxelles, on cherche aussi des solutions. En 2021, le ministre de l’Égalité des chances, Frédéric Dardenne, lançait un projet pilote renouvelé cette année et jusqu’en 2024. «Il s’adresse à tous les pouvoirs organisateurs, quel que soit leur réseau, pour leurs écoles maternelles ayant été classées de 1 à 5, dans l’encadrement différencié, précise Xavier Gonzalez, attaché de presse. Nous intervenons à hauteur de 3,50€ par repas servis à condition qu’ils soient gratuits.» 12 écoles de notre arrondissement en bénéficient cette année dont l’école d’Ampsin, l’implantation des Fagnes à Engis ou l’école communale de Wanze-centre.

À Waremme, on s’inquiète pour les classes de neige

À Waremme, les cours de natation ont augmenté mais pas les autres frais scolaires. Le statu quo est de mise mais il reste tout de même quelques inquiétudes à venir. «Les sorties scolaires restent d’actualité, annonce Stéphanie Kiproski, échevine de l’Enseignement. Mais nous allons quand même nous mettre autour de la table pour discuter ensemble. Les comités de parents n’ont pas pu organiser beaucoup d’activités pour réduire le prix des activités scolaires. Donc il faudra trouver des alternatives. Il reste encore un gros point d’interrogation pour les classes de neige. Le prix du voyage n’a pas forcément augmenté mais avec la situation économique actuelle, on se rend bien compte que c’est peut-être beaucoup pour les parents. Nous venons d’envoyer un formulaire aux familles pour cibler leurs besoins et leurs envies. On va également réfléchir à mettre des aides en place pour ceux qui ont plus de difficulté.» La crise économique semble donc déjà bouleverser nos écoles à bien des niveaux. Et l’enseignement pourrait bien devoir se réinventer, une nouvelle fois.