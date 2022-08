13000 m3 de sédiments sortis de l’Ourthe

C’est donc chose faite. L’Ourthe est nettoyée de ses dépôts de sédiments. L’opération s’est déroulée la semaine dernière sur quatre jours aux abords des ponts de Hamoir et Comblain-la-Tour. La Commune attendait les hommes du SPW avec impatience, un an après les graves inondations: elle avait même tapé du poing sur la table fin juillet suite à l’annonce d’un report des travaux, report finalement annulé (voir notre édition du 3 août). Les engins ont donc travaillé de lundi à jeudi dans le lit de la rivière presque à sec."L’écrêtage s’est bien déroulé, explique Patrick Lecerf, bourgmestre de Hamoir.Ils ont enlevé le sommet des dépôts de pierres et de sédiments qui se forment chaque année en amont et en aval des ponts, suite à la montée des eaux en hiver. Au fil des ans, ces amas prennent de l’ampleur, sont colonisés par de la végétation et peuvent créer des bouchons au moment des crues. On n’avait plus réalisé d’écrêtage depuis 10 ans. En tout, on a retiré 13000 m3 de matières."Le mayeur se dit satisfait mais lorgne déjà du côté du Néblon, à l’embouchure avec l’Ourthe, quai du Baty, où, là aussi, les dépôts sont nombreux. " Je vais à nouveau interpeller la direction des cours d’eau non navigables pour qu’ils draguent cette partie. C’est dommage de ne pas l’avoir fait en même temps. Les machines étaient là!"Il demande aussi à La Wallonie de remettre en œuvre un plan de dragage pour nos cours d’eau."Un tel plan existait dans les années 90mais n’avait pas été suivi. C’est plus que jamais nécessaire."