Un premier apéro pour les enfants et les adultes

Un apéro pour les enfants

Marine Hiclet, chargée de communication de la Commune, a été la cheville ouvrière de la fête. " Ce premier Apéro des Burdinnois remplace la fête populaire de juillet qui s’essoufflait un peu. Nous avons revu le concept tout en voulant garder l’idée d’un rendez-vous pour tous les habitants des villages. La place de Burdinne est le point central de la Commune et elle est très conviviale. Le public est au rendez-vous. Et ce samedi est le dernier rendez-vous festif avant la rentrée", explique Marine Hiclet.

Le premier Apéro des Burdinnois se voulait aussi une fête pour les plus petits. " On voulait que les enfants soient bien présents pour que l’apéro soit encore plus familial. Et nous avons l’excellent DJ Pitoux pour la soirée."

La restauration était confiée à des commerçants locaux: la boucherie Bertrand et la friterie Les Arsouilles. Les associations locales ont tenu les bars.

Frédéric Vanmeerhaeghe, président des Œuvres scolaires de Marneffe, était très heureux."Notre stand est orienté vers les enfants avec les barbes à papa, les pop-corn et les granitas. C’est un bel événement pour les associations burdinnoises qui se retrouvent ensemble", dit Frédéric. Et Ghislain Charlier, président du comité de jumelage, ajoute:"Chaque stand a ses spécialités et ils sont tous visités."Il y avait aussi le patro et le CS Burdinne.

Le bourgmestre Frédéric Bertrand conclut:"Cet apéro a vraiment réuni tous les habitants et les nouveaux aussi pour faire la fête sur la place."