Un festival de musique champêtre

Si l’on devait attribuer des qualificatifs au festival de musique "Les Granges", à Abolens, le choix serait varié. Le premier est sans nul doute unique et différent. Il se veut à taille humaine dans un mélange de musique de qualité et de fête villageoise. Et surtout, on apprécie sa disposition particulière pour accueillir les artistes et le public. Il y a le petit bois, la grange bleue et la zone de détente appelée l’apéro time. Tous ces lieux sont éclairés de lampions. Vendredi et samedi derniers, tous les ingrédients étaient réunis pour le grand retour du festival "Les Granges". La 13e édition marquait le retour de cet événement après deux ans. Un retour gagnant puisque tout le monde l’attendait.