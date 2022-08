LA FAMILLE TESTEUSE

Dans la famille Donckerwolke, originaire d’Anthisnes, il y a le père, Christophe, carrossier de 42 ans et la maman, Virginie, 28 ans et technicienne en cardiologie. Ensemble, ils ont deux enfants : Maxence, 7 ans et demi, et Clément 4 ans et demi. La famille aime particulièrement les activités axées sur la nature. Alors, la balade avec les ânes, ça les a directement attirés. « D’autant que dans notre rue, il y a un pré avec des ânes, alors c’est l’occasion de les voir de plus près. »