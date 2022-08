Quatre hectares de vignes à visiter ce dimanche à Seny

Lors de cette journée, les amateurs de vin pourront faire une balade au milieu des vignes."Elle fait environ deux kilomètres,poursuit Marc-Antoine Wautelet.On a également organisé une dégustation avec plusieurs producteurs locaux."

On retrouvera Fred l’Apiculteur (Fraiture), la Cidrerie du Condroz (Havelange), la Boîte à pinards (Nandrin) et Miss marmelade (Modave).

Et cerise sur le gâteau, vous pourrez également déguster un burger qui, en quelque sorte, synthétise le savoir-faire condrusien. " La viande vient d’une ferme située à Bende, les oignons sont confits avec le cidre de la Cidrerie du Condroz, le bacon sera laqué avec le miel de l’apiculteur présent, la laitue vient de Villers-le-Temple, et les pains d’une boulangerie à Modave."

Un projet lancé en 2020

Marc-Antoine Wautelet, Jérôme Hartog et son papa, Pol Hartog (aujourd’hui rejoints par Alexandre Donnay) ont créé Prologue en 2020.

"On a voulu se lancer car on a toujours été passionnés par le vin et le travail de la terre,poursuit Marc-Antoine Wautelet.On a également vu l’opportunité de participer à l’écriture de l’histoire de la viticulture belge, qui a débuté il y a à peine 10 ou 15 ans."Ça, c’est pour les motivations. Dans la pratique, les viticulteurs, qui ont débuté avec 5000 pieds de vignes de cépage blanc chardonnay, en possèdent aujourd’hui 18000, répartis sur quatre hectares"On fera notre première récolte l’année prochaine, détaille Pol Hartog.Les premières bouteilles sont attendues pour début 2024."

Rue du fond de Soheit, 4557 Soheit-Tinlot.