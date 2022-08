Rensonnet et Dumont ont tout raflé

Objectif atteint pour Tom Rensonnet et son copilote Waremmien Loïc Dumont. Sur un parcours qu’il a qualifié de très difficile, l’équipage est parvenu, non sans peine, à terminer l’épreuve à une honorable 31eposition. " On retire beaucoup de positif de ce week-end, commente Loïc.D’abord, je suis très fier de Tom et de son courage. Il a encore des séquelles à sa jambe mais, malgré la douleur, il a tenu jusqu’au bout, tout en roulant à un rythme tout de même soutenu. Ce qu’il fallait éviter par-dessus tout, ce sont les erreurs. Alors oui, nous n’avons pas été les plus rapides sur l’ensemble du week-end, mais notre régularité a payé et elle nous a permis de dépasser notre objectif."