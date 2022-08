Objectif atteint pour Maxime Potty

Et dans le team, on peut dire que des gens d’expérience, il y en avait. " Stéphane Lefebvre par exemple,(NDLR: ancien pilote d’usine Citroën en WRC, leader du BRC et vainqueur incontesté en WRC2 à Ypres ce week-end)a revu avec moi ma prise de notes et m’a montré la sienne, afin de m’améliorer sur les manches à venir."

Bon rythme

Dès le shakedown jeudi soir, le Hamoirien était dans un bon rythme. Malgré un unique passage, Maxime a signé un temps correct, moins de 10 secondes derrière le premier pilote WRC2, et devant Nikolay Gryazin, pilote officiel Skoda. Vendredi matin, la tâche se compliquait légèrement avec quelques difficultés suite à une roue voilée. " Nous arrivons finalement à faire un huitième temps dans la quatrième spéciale grâce à la pluie et aux conditions avantageuses. Pour la deuxième boucle, nous avons réussi à augmenter le rythme sans pour autant prendre de risques."

La seconde journée, le duo appliquait la même philosophie: augmenter le rythme progressivement sans prendre de risque inutile. " Au final, on se sent bien. C’est un parcours difficile et je découvrais quand même pas mal de portions en course vu que j’avais abandonné très tôt l’an dernier. Mais on est toujours là et on va continuer comme ça pour le dernier jour. Pour le moment en tout cas, notre objectif est atteint", avait confié Maxime au regroupement du soir.

Le dimanche, une bagarre intense a occupé le Hamoirien avec Gino Bux, qui a perdu une minute le jour avant, suite à un levier de vitesse cassé. Ce dernier a finalement repris l’avantage sur les quatre derniers tronçons, laissant ainsi Maxime Potty et Renaud Herman à la quatorzième place au général final. " C’était inattendu sur ce parcours assez compliqué. L’objectif était de continuer à apprendre et ramener la voiture entière à la fin du week-end.L’objectif est donc rempli."