La Ville propose à ses aînés les modules de formation au numérique de Mobitic

L’informatique, le numérique: c’est pour familiariser les seniors à ces univers 2.0 que la Ville de Waremme s’est inscrite au programme Mobitic, proposé par la Province de Liège. Ces modules de formation se tiendront à partir du 5 septembre, de 9 h 30 à midi, au local des loisirs. Et les inscriptions viennent tout juste de s’ouvrir."On a décidé de proposer ce programme de formation car il y avait une réelle demande des aînés d’être initiés à l’utilisation des outils numériques,explique Aurélie Vankeerberghen, l’échevine des Aînés.Et cela est plus que nécessaire car beaucoup de services sont accessibles aujourd’hui presque essentiellement en ligne. On voit aussi que les banques ferment de plus en plus leur guichet."Savoir utiliser les applications bancaires devient donc une nécessité pour nos seniors.