Ils reprennent le tube d’Adamo

"Tu ne viendras pas ce soir! (Pas ce soir! Pas ce soir!)"Sur un rythme ska, ce refrain fait partie de la nouvelle reprise interprétée par Calogero, dit Lillo, Bennardo et Pascal Quarto, qui forment le groupe Les Amis du Sud. Bien entendu, les passionnés de chanson et de musique auront reconnu le célèbre succès de Salvatore Adamo,Tombe la neige. " Pascal à la batterie et moi au clavier avons animé une après-midi consacrée aux années 60, 70, 80 et 90, à la salle Escale à Grâce-Hollogne. En fin de concert, nous invitions les participants devant la scène. La reprise de la célèbre chanson de Salvatore Adamo venait d’être créée."Le public a tout de suite apprécié, et l’a fait savoir aux musiciens.