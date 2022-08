Deux stèles en souvenir des inondations

Deux stèles en hommage aux sinistrés des inondations des 14, 15 et 16 juillet 2021 ont été posées sur la commune de Sprimont, retraçant ainsi l’étendue des débordements de l’Ourthe et de l’Amblève. L’une des stèles se trouve sur la salle André Modave à Chanxhe. L’autre sur un bunker un peu avant le passage du pont à Liotte."On voulait délimiter l’étendue des zones sinistrées, Chanxhe, Douxflamme, Rivage, Liotte et le quai de l’Amblève",complète le bourgmestre sprimontois Luc Delvaux. Sur chacune des plaques commémoratives en pierre bleue de Sprimont, sont gravées les images des points de vue les plus endommagés. Des images chocs où l’on voit surtout l’eau assaillir les maisons.