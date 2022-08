Concrètement, l’événement prendra la forme d’un pique-nique."Quand les familles arriveront, elles recevront une box pour quatre personnes, préparée par le restaurant du Moulin, avec(NDLR: entre autres)des sandwichs, des wraps, des crudités et à boire",détaille Raphaël Villafrate, de l’ADL de Héron.

Les familles pourront manger sur des tables et des bancs faits avec des palettes. Que les puristes du pique-nique se rassurent: ils auront également la possibilité de manger par terre."On leur donnera une couverture à leur arrivée", ajoute le bourgmestre. Attention, si vous souhaitez acheter une box, les réservations sont ouvertes jusqu’à jeudi.

À noter que les visiteurs pourront aussi compter sur la présence d’un bar à cocktail et d’un bar mobile. On a d’ailleurs pris soin de sélectionner des produits locaux."Pour les bières, on a travaillé avec Léopold 7. On va servir des jus de fruits de chez Bjorn’s, une entreprise basée à Villers-le-Bouillet",détaille le bourgmestre.

Qui dit événement familial, dit aussi événement pour les enfants. " Un château gonflable est prévu pour eux. Ils pourront aussi jouer à la pêche aux canards. Il y aura des tas de cadeaux à gagner! Une grimeuse sera également là."

De la nourriture a aussi été prévue pour eux. " On vendra des glaces et des sachets de bonbons."

Avec un concert de Nada

Cerise sur le gâteau, un concert sera organisé ce dimanche."Le groupe s’appelle Nada. Ils jouent de la musique plutôt folk, rock acoustique."Et comme les produits, les artistes sont locaux."Martha(NDLR: Rose) , la chanteuse, habite la commune. Elle tient le Siantar Square, un traiteur spécialisé dans la cuisine indonésienne", conclut Éric Hautphenne.

Réservations: www.billetweb.fr/garden-party9