+ A LIRE AUSSI : Festival d’Art à Huy: une édition 2022 pleine d’espoir pour les années à venir

Fleur dans les cheveux, le soleil dans la voix, l’énergie dans les cordes, Ana Carla Maza a illuminé l’Espace Saint-Mengold à Huy, vendredi, dans le cadre du Festival d’Art. À Londres hier, à Lisbonne le lendemain, la succession de voyages n’entame pas le bonheur de la violoncelliste-chanteuse. Heureuse d’être là dans une petite salle de 200 places, alors qu’elle jouait devant 2000 spectateurs à Paris. »C’est vrai que j’ai eu les larmes aux yeux d’être aussi proche du public, c’est une intimité qui m’émeut car ça n’arrive pas partout »,confiait-elle à la fin du concert.

Son nouvel album s’intituleBahia, référence au quartier de La Havane où elle est née. Rythmes des Caraïbes, hommage à Astor Piazzolla, aventures sentimentales parisiennes, la vie d’Ana Carla traverse toutes ses chansons, dans la joie et l’allégresse. Et avec son violoncelle, sa deuxième voix qu’elle maîtrise avec une virtuosité sidérante. Cordes frottées ou pincées, frappées avec l’archet, percussions sur la caisse, toutes les possibilités de l’instrument sont saisies sans la moindre impression d’esbroufe."Alegria",s’écrie-t-elle à la fin du concert, remerciant Miriam Valdes, son professeur ainsi que toutes les femmes qui l’ont soutenue dans son parcours. Jubilation et bonheur dans le public, conquis.

Une soirée dans les cordes

Le festival était définitivement dans les cordes ce soir-là: de la Kora de Mamadou Dramé, de la guitare de Karim Baggili et de la voix de l’éblouissante soprano Céline Scheen. Le répertoire bâti sur des références aussi diverses que la musique baroque, l’œuvre de John Dowland, la musique africaine ou la musique espagnole brillait par ses rythmes et la pureté des mélodies, ainsi que l’émotion que dégageaitExcision, une composition de Mamadou pour sensibiliser les mères et grands-mères d’Afrique. Un mariage des genres très réussi.