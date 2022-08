Pas encore de restriction d’eau sur l’arrondissement

Alors oui, il y a plu et les précipitations de mercredi ont provoqué une légère hausse de l’eau sur les cours d’eau non navigables, mais de courte durée puisque l’effet s’estompe déjà. Et sur l’Ourthe? La situation y est la plus critique car les relevés sont les plus bas depuis ceux de 1976. Même tendance d’ailleurs pour l’Amblève.