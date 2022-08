Elle remet les élèves à niveau

Pour cette fin de mois d’août, sur deux semaines, ils sont près de 80 à s’y être inscrits à Wanze. Les matières proposées sont le français, l’anglais, le néerlandais et les maths en plus des cours du primaire.

"On rencontre les parents ou l’élève au préalable pour cibler les matières à revoir,explique Sylvie Mathelot, animatrice et formatrice.Soit en fonction des examens de repêchage, soit parce que telle matière doit être revue sur le conseil du professeur."

Avec le Covid qui est passé par là, c’est sûr que les difficultés d’apprentissage sont venues se greffer au cursus de beaucoup de jeunes. D’autant plus encore que le CEB ainsi que le CE1D n’ont pu être organisés ni en 2020, ni en 2021."En math, c’est l’hécatombe. Sur les deux semaines, nous avons plus de la moitié des inscrits."Pour ces élèves en difficulté, on leur apprend donc une méthode. " Il faut aussi leur donner un but et leur redonner le plaisir d’étudier."Mise en place en 1985 sous l’impulsion du bourgmestre de l’époque, Claude Parmentier, l’ASBL wanzoise a évolué en même temps que les nouvelles techniques d’apprentissage avec un site internet qui évolue afin de donner plus de visibilité à l’association qui doit faire face à la concurrence. Cependant, les retours sont toujours positifs pour l’équipe de bénévoles avec 85 à 90% de taux de réussite. De prochaines sessions de remises à niveau seront organisées à chaque période de vacances scolaires.

Asblreussir.ecole@wanze.be