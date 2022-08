Découvrir le Moyen Âge en famille

Une édition 2018 couronnée de succès pour la fête médiévale de Remouchamps, attirant plus de 8000 visiteurs dans les rues du village et qui avait déjà mobilisé plus de 300 bénévoles… C’est dire si ce délai forcé de 4 ans – il n’y a pas eu d’événement en 2020 pour cause de crise sanitaire – a créé une attente au sein du public mais aussi des organisateurs qui comptent sur cette fête organisée tous les deux ans depuis 1994 pour financer de nombreux projets pour les jeunes de l’unité scoute.