Un week-end au rythme du TrialGP à Comblain

Bien que le grand prix soit prévu dimanche matin à partir de 9h, le week-end commencera officiellement ce soir. En effet, les paddocks seront déjà accessibles dès 17h et auront une particularité cette année. L’événement international du TrialGP s’associe le temps d’une soirée aux producteurs locaux pour un marché de produits locaux, un mariage peu commun. L’entrée est libre, l’occasion ainsi de profiter de l’apéro du vendredi en plein cœur du Paddock. Seront à retrouver l’Horeca local, le petit marché, Catering et bar du TrialGP pour vous accueillir durant toute la soirée. Dès samedi matin, la septantaine d’engagés prendra la piste pour les essais libres et les reconnaissances.

Du côté des pilotes, il faudra évidemment compter sur l’espagnol Toni Bou, quinze fois champion du monde de la discipline, pour viser une place en haut du podium. Ceci conforterait son avance au championnat et lui assurerait pratiquement un seizième titre. Nous pourrons aussi compter sur Adam Raga, Jaime Busto ou encore Mateo Grattarola pour lui mener la vie dure et ainsi tenter d’accrocher eux aussi leur nom au palmarès de l’épreuve belge.

Du côté du Trial2, il faudra surveiller les motos de Pablo Suarez et Sondre Haga. Ces deux pilotes sont en effet à égalité de points après la dernière manche à Andorre. Maxime Mathy et Émile Mattheeuws, les deux seuls belges engagés, seront aussi à surveiller. Ils auront à cœur de se démarquer à domicile.

Enfin, le Trial3 est lui aussi de retour après lui seulement deux manches disputées jusqu’à présent. Il faudra surveiller activement l’anglais Harry Hemingway, le leader du championnat, ainsi que son premier poursuivant et compatriote Jamie Galloway. Les deux juniors ne sont séparés que par neuf unités seulement. En bref, il y aura du spectacle à chaque départ donné ce dimanche, où la météo risque de jouer en la faveur des concurrents.