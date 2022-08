Maxime Potty: «Faire des kilomètres»

Maxime n’en est en effet pas à son premier coup d’essai à Ypres. Pour la première apparition de l’épreuve en WRC l’an dernier, le pilote était déjà au départ avec une Ford Fiesta Rally2. Hélas, une casse moteur l’a empêché d’aller plus loin que le troisième tronçon. Cette année, à bord d’une Citroën qui n’a plus à prouver ni sa fiabilité ni son efficacité, Maxime espère voir l’arrivée sans pépins. " L’idéal serait évidemment de finir en évitant tous les pièges, et on sait qu’ils sont nombreux à Ypres. On espère que ça nous permettra de travailler aussi sur nos points à améliorer et que l’expérience que l’on va acquérir ce week-end nous permettra de nous améliorer encore davantage. On sait aussi que le rallye comporte des nouvelles portions cette année, donc nous avons aussi pas mal de kilomètres de spéciales à découvrir."

200 kilomètres

En amont de l’épreuve, Maxime et Renaud ont déjà effectué pas loin de 200 kilomètres d’essais dans la région, lors de deux séances de test prérallye. " Le sentiment avec la voiture sur les routes du Westhoek est très bon, on a déjà pu tester différents setups sur des routes similaires. On se sent bien avec la voiture donc on verra bien après les premiers chronos vendredi matin."

La Citroën C3 Rally2 orange et noire n°49 prendra un premier départ jeudi soir lors du Shakedown de Nieuwkerke dès 16h01 tandis que le premier tronçon chronométré est prévu le lendemain matin à 10h16 du côté de Vleteren.