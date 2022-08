Marchin veut inciter ses citoyens à consommer local

Seule condition pour bénéficier d’un encart publicitaire? Proposer une promotion, une réduction ou un bon d’achat."On poursuit ainsi un double objectif. D’une part de mettre en avant nos entrepreneurs et, d’autre part, inciter les citoyens à consommer local. On veut qu’ils se rendent compte de la diversité économique de la Commune et de découvrir les commerçants, artisans et professions libérales proches de chez eux", détaille l’employé communal.

Livrés pour les fêtes de fin d’année, les folders devraient faire des heureux. Un projet financé par la Commune pour un montant de 2000€."Nous avons débloqué une enveloppe de 100000 € pour développer différentes actions comme celle-là,annonce Adrien Carlozzi, le bourgmestre.La volonté est de valoriser le circuit court. Pour le moment nous sommes donc surtout focalisés sur le secteur commercial mais l’action qu’on voudrait vraiment mener par rapport à ce budget, ce serait un projet un caractère plus social. On voudrait davantage cibler les ménages marchinois qui ont subi les différentes crises. C’est toujours en phase de réflexion mais on va y travailler prochainement."

409 entrepreneurs de tous horizons

À Marchin, l’activité économique se développe. Le redéploiement de la vallée du Hoyoux se poursuit et plusieurs projets sont en cours de concrétisation. 52 appartements et une surface commerciale de 400 m2 sortiront prochainement de terre chaussée des Forges. Alors tout va bien?"Oui, de façon générale, l’économie se développe sur le territoire communal. Il y a quelques années, nous étions à 320 entrepreneurs et, aujourd’hui, nous avons recensé 409 entrepreneurs dans les secteurs économique, social et culturel. Ces chiffres comprennent donc les ASBL comme Latitude 50 et les activités touristiques,ajoute Bernard Sépulchre.Les projets à venir dans la vallée donneront évidemment un coup de boost et auront une attractivité certaine sur l’économie et l’immobilier."La Commune l’a bien compris, ses entrepreneurs sont l’un de ses moteurs, l’une de ses forces et donc l’une de ses priorités.

Envie d’apparaître dans ce fascicule 100% marchinois? Contacts: 085/270444 ou adl@marchin.be