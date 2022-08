Loïc Dumont de retour aux (vraies) affaires

Bientôt quatre mois qu’ils n’avaient plus roulé ensemble. Tom Rensonnet et le Waremmien Loïc Dumont ont en effet retrouvé leur Clio Rally4 aux couleurs du RACB le week-end dernier. Objectif, reprendre la confiance, ensemble, mais aussi avec la voiture. " Après la longue convalescence de Tom(NDLR: Il avait souffert d’une fracture de la jambe),il fallait surtout retrouver ses marques, en y allant step by step. C’est clair que Ypres est un rendez-vous à ne pas manquer et comme nous serons sur les routes de Gilles Pyck, notre principal concurrent pour le titre juniors BRC, il faudra être dans le coup et perdre le moins de temps possible. C’est pourquoi, en plus d’une très bonne séance de 150 kilomètres que nous avons effectuée la semaine dernière, nous avons pris part au Rally van Staden dimanche."