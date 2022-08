L’extension de l’école à deux millions d’euros

Initié fin 2019, le projet était estimé à 1,06 million€. Désormais il se chiffre à près de 2 millions€ (1,93 million). Il concerne un bâtiment obsolète et comprend la construction de deux classes, de sanitaires et d’un réfectoire, bien nécessaire, urgent même."Les locaux sont encore tout juste aux normes mais le plus important sera de disposer d’un réfectoire sur le même site sans devoir faire voyager les enfants à midi et par tous les temps vers la salle Patria", répète Étienne Cartuyvels.

La conjoncture économique et la hausse substantielle des matériaux n’expliquent pas seules l’explosion de la facture."Certes, ces facteurs interviennent mais le projet a également été affiné", insiste Patrice Decelle, conseiller ADF (opposition). Des (petites) modifications qui ne justifient pas à elles seules que la facture soit quasi doublée.

Le conseil communal de ce mardi n’a entériné que l’estimation. Les délais seront longs avant de voir la finalisation des travaux. Repris dans un premier temps dans le programme prioritaire de subsides, le dossier n’a pas été accepté. Il est désormais intégré dans les subsides généraux, pour une subsidiation potentielle maximale de 60% en fonction de normes physiques, un ratio superficie/nombre d’enfants. Les 40% restants étant financés sous forme d’emprunt à 1,25%. L’échéance? Il a fallu près de 20 ans pour la nouvelle école de Celles… Malgré l’urgence !