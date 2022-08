Le 6 décembre 2020, l’homme qui vit dans un squat s’est introduit dans une entreprise située à Angleur, non loin de Liège. L’intéressé était bien décidé à arrondir ses fins de mois. Pour ce faire, il a décidé de s’emparer de câbles qui se trouvaient sur place.

Mais pas de chance pour lui, alors qu’il était en train d’emporter la marchandise sur son dos, des jeunes l’ont repéré. Ces derniers ont sorti leurs smartphones et ont commencé à filmer le voleur.

Du glanage

"Ils m’ont crié qu’ils me filmaient et qu’ils allaient appeler la police, a déclaré le prévenu devant le tribunal. J’ai fait quelques mètres et la police est arrivée sur place. J’ai jeté les câbles."

Selon Christian, il a cru qu’il s’agissait d’une usine abandonnée et des câbles abandonnés sur place. Il aurait donc en quelque sorte réalisé du glanage…

"L’usine était toute vidée. Il n’y avait pas de grillage, ni de mur. Je suis rentré sur le site aussi facilement que l’on traverse la place Saint-Lambert", a poursuivi le détenu qui doit sans doute évoquer une époque qui est aujourd’hui révolue depuis les travaux du tram…

Le prévenu n’était pas présent lors de la première audience consacrée à son affaire. Il a donc été condamné à huit mois de prison ferme par défaut.

Vingt euros

Il a comparu détenu devant le tribunal pour faire opposition à cette peine. Selon l’intéressé, les objets qu’il a volés n’avaient pas de grande valeur. "Il n’y en avait que pour 20 €. Il s’agissait de déchets. Je comptais les revendre."

Le parquet a demandé la confirmation de la peine prononcée par défaut.

Le tribunal rendra sa décision à la fin du mois d’août.