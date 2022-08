Les deux passages à niveau de Tilff, accidentogènes, seront supprimés en 2024

Si le gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire belge a décidé de les faire disparaître, c’est parce qu’ils sont parmi les passages à niveau les plus accidentogènes du réseau. " Ces quinze dernières années, 19 incidents et accidents ont été recensés à ces endroits dont certains ont été mortels. Un incident, ça peut être, par exemple, un bris de barrières. Or, quand la barrière est cassée, le passage à niveau se met en mode sécurité. Et cela va avoir un impact en cascade dépendant de l’heure et de la densité du trafic, explique Frédéric Sacré, le porte-parole d’Infrabel .Cette situation s’explique par le mauvais comportement et un manque de prudence et de vigilance de la part des automobilistes. Le tout renforcé par le côté sinueux de la ligne ferroviaire qui limite la visibilité de ceux qui traversent la voie."

Une voirie taillée dans la roche

Pour supprimer ces deux intersections "rail-route", Infrabel a donc lancé la création d’une nouvelle voirie au printemps 2020. Taillée dans la roche entre le Boulevard de Colonster et les voies ferrées, la nouvelle nationale fera 600 mètres de long."Elle prend sa source à hauteur de l’actuel passage à niveau de Colonster pour aller jusqu’à Tilff."Pour réaliser le tracé, ce ne sont pas moins de 60000 m3qui ont dû être excavés.

Aujourd’hui, les travaux de terrassement sont terminés. Le chantier est désormais à mi-parcours."Nous construisons actuellement un pont qui permettra aux riverains de traverser les voies ferrées et de rejoindre la nouvelle route. Car une fois les passages à niveau fermés, ils seront enclavés entre l’Ourthe et le chemin de fer", explique Nathalie Migeotte, ingénieure chez Infrabel. La construction de la voirie proprement dite commencera, elle, l’année prochaine. Suivra ensuite la réalisation d’une rampe qui permettra de rejoindre la nationale nouvellement créée en redescendant du pont. La fin des travaux est programmée dans le courant de l’année 2024.

Un investissement de 5 millions d’euros

L’investissement nécessaire à ce vaste chantier est de cinq millions d’euros. Quatre millions sont pris en charge par Infrabel avec un cofinancement de l’Union Européenne à hauteur de 30%. Le solde restant est financé par le Service Public de Wallonie et est affecté à l’aménagement de la nouvelle voirie.