Le grand retour de «Pain, bière, fromage»

Des nouvelles bières

Thibaud Martin habite Oteppe et présentait pour la première fois deux bières LaTombale, la der des der et l’Eau de-là. Des appellations amusantes pour des bières surprenantes. "Avec mon ami Laurent Sneessens, de Fernelmont, nous apprécions les bières et nous avons créé notre petite société Les Tombaleux. Nos deux variétés de bières sont notre fierté. La Tombale subit un dry hopping qui consiste en une fusion froide de houblon citra à la fin de la fermentation. Ce qui apporte un des notes d’agrumes et confère une certaine fraîcheur à cette triple de 9,5°",précise Thibaud Martin.

Mathieu Botton, qui habite Lamontzée, était invité aussi pour la première année. Il présentait sa One Two Beer. Pour ce pompier volontaire à Liège, les bénéfices de la vente de sa bière sont destinés à l’ASBL du même nom. Elle a été créée pour soutenir les collègues pompiers qui développent des maladies professionnelles non reconnues par l’État fédéral.