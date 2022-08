Ils rouvrent le club-house de la Sarte

"L’Open Bar Arena", nouvelle appellation des lieux, ouvrira ce vendredi, à l’occasion du début du tournoi annuel organisé par le club."Nos deux garçons de 7 et 4 ans pratiquent le tennis ici depuis un an et demi, et lorsque nous venions les voir, nous trouvions le site à la fois merveilleux et tristounet", raconte Gentiane qui avait déjà une expérience dans la restauration. Progressivement, l’idée de reprendre le club-house a germé. D’autant plus que Julien, maçon-charpentier de formation, qui avait déjà travaillé dans le secteur horeca, se voyait contraint de se reconvertir en raison de problèmes physiques.

Bientôt présidente

"On veut ramener les gens au club, relancer un esprit festif et convivial. Nous espérons d’ailleurs séduire d’autres clients que les membres du club", poursuit Gentiane.

Pour y parvenir, le couple a rafraîchi l’endroit et remplacé le mobilier.

Motivée, la jeune dame va aussi reprendre, dès l’automne, la présidence du club, en lieu et place de Marc Vanvlasselaer."Cela fait 15 ans qu’il était à la tête du club, il commençait à saturer", dit-elle. C’est donc un nouveau set qui va commencer sur les hauteurs de Huy.

L’Open Bar Arena sera ouvert tous les jours: de 16h à 23h le lundi et mardi, de 10h à 23h du mercredi au samedi et de 10h à 15 le dimanche. Une restauration sera disponible les jeudi et vendredi soir ainsi que le samedi à midi et le soir.