Des déchets de fûts toxiques abandonnés par un labo de drogue à Lincent

La police judiciaire fédérale de Liège s’est rendue sur place de même que

les pompiers de la zone de Hesbaye. Mais étant donné qu’il s’agit de produits hautement toxiques, c’est la protection civile qui est intervenue. En combinaison de protection avec masque à gaz, les hommes de la protection civile ont pris le temps de transférer le dangereux liquide dans des récipients sécurisés.

"Ils vont maintenant être traités et détruits par une firme spécialisée, indique le bourgmestre de Lincent, Yves Kinnard. Mais, et c’est un comble, il faut savoir que la destruction de ces produits et à charge de la Commune. Or, il faut savoir que cela a un coût qui s’élève à plusieurs milliers d’Euros!