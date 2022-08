Carton plein au Home Made Music Festival

Comme un sentiment général, le mot d’ordre était de profiter un maximum. " On sent que les gens en ont besoin, qu’ils ont été bloqués pendant deux ans et qu’aujourd’hui, chaque occasion est bonne pour prendre l’air et passer de bons moments", commente l’équipe du HMMF. Au total, on a pu compter aux alentours de 350 entrées, contre 300 lors de la dernière édition. " On est super-ravis, on espérait au moins atteindre les chiffres de 2019 mais ici on est au-delà et c’est vraiment bien. Le plus marquant a été pour les groupes de l’après-midi. Les gens sont venus tôt et ont directement mis l’ambiance devant les artistes. Avant, le premier groupe jouait devant 10 personnes tout au plus, cette année ils étaient déjà près de 60!"

Têtes d’affiche

Le succès a été au rendez-vous pour les Bacon Caravan Creek mais aussi et surtout pour le groupe de la soirée, Behind The Pines. S’étant déjà produits dans la région en 2019 lors dès fêtes de Wallonie d’Andenne, le groupe revenait après une petite pause carrière et de nouveaux morceaux. Le succès du groupe était tel que la "fosse" était bien remplie, chantant, dansant, rigolant et en demandant encore. Nul doute que le groupe déjà populaire s’est trouvé de nouveaux fans en ce samedi soir chaleureux.

Le sentiment général de cette réussite vient aussi des habitués qui ont fait de cette date une habitude " C’est toujours un chouette moment passé ici, c’est devenu un immanquable, surtout lorsque l’on connaît un des artistes qui s’y produit, comme Elvis Black Stars en 2019 ou ici Behind The Pines", commente une festivalière de la région hutoise.

D’autres découvraient cet événement proche de chez eux. " On habite à 5 minutes mais nous ne sommes jamais venus avant. C’est chouette d’avoir un événement de ce type avec des bons artistes près de chez nous. La musique et le talent des groupes passés sur la scène sont vraiment de qualité."