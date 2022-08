Bruno De Wilde, un amateur stratois sur les routes du WRC

Cette grosse sortie mettra sa jeune carrière en pause pendant près de trois ans. " Quand on fait un accident comme ça, en tant qu’amateur, c’est compliqué. Mentalement, on se pose beaucoup de questions. Et puis, c’était un projet familial, c’est clair que ça m’a fait mal. J’ai donc revendu tout mon matériel."

C’est en 2017 que l’aventure redémarre. " Ça me titillait depuis un moment et c’est ma femme Tamara qui m’a poussé. J’ai donc décidé, avec un ami, d’acheter une petite Honda Civic Vtec. L’idée était de refaire quelques courses. On a par exemple participé au Condroz 2018 en se partageant le volant, une boucle chacun. C’était sympa."

En 2019, après quelques soucis de boîte de vitesses, Bruno rachète l’auto pour en devenir propriétaire à 100%. C’est là que l’aventure commence réellement. " À partir de ce moment, les choses se sont un peu accélérées. Même si je n’ai recommencé à rouler qu’au début de l’année dernière, j’ai commencé à faire équipage avec Johan Cuyvers et le feeling passait vraiment bien. Ensuite, le BRC a lancé sa coupe 2 roues motrices et on s’est donc dit qu’on allait s’y essayer cette année. Les deux rallyes nous correspondaient bien puisque Johan vient de Waremme, le Haspengouw est quasi chez lui, et le South Belgian Rallye avait été notre coup de cœur l’année précédente. Nous n’avions pas d’objectifs, seulement s’amuser."

Effervescence

Suite à ces deux bons résultats, le Stratois décide d’embrayer avec les deux manches suivantes. Leur régularité les propulsera même en tête du championnat après le Rallye de Wallonie. " Àpartir de ce moment-là qu’on s’est dit qu’on pouvait faire quelque chose de sympa."

C’est donc à Jambes que le projet verra le jour. Point noir, l’aspect financier. Bien que comptant pour le BRC, cette manche reste d’un niveau supérieur et nécessite des frais importants. " C’est mon cousin(NDLR: Olivier De Wilde)qui m’a poussé à lancer ce crowdfunding pour le Rallye d’Ypres, qui démarre ce jeudi, l’ayant lui-même déjà fait pour son fils Ugo. Par la force des choses et des contacts, j’ai réussi à rassembler pas loin de 60 personnes, ce qui a payé les frais d’inscription et même une petite révision de l’auto. On a du mal à y croire. Même si notre rallye s’arrêtera samedi soir, nous roulerons sur les mêmes routes que les meilleurs pilotes du monde."

Depuis que les résultats tombent, un certain engouement se crée autour du duo. " Peut-être que le fait qu’on soit deux amateurs passionnés et que notre voiture soit ancienne plaît aux gens. On rencontre beaucoup de monde et on vit des chouettes moments, c’est ça l’objectif principal."