Premier week-end de la Foire du 15 août: un bilan en demi-teinte

Après une année à l’arrêt et une édition 2021 bouleversée par les protocoles sanitaires, Covid oblige, les attractions foraines sont revenues pour envahir l’espace en bord de Meuse, à Huy. Selon Geneviève Besanger, gérante de l’auto-scooter installé sur la Foire depuis 1946, le bilan de ce premier week-end est mitigé."Pour l’instant, les après-midi sont plus calmes à cause des fortes chaleurs. On doit attendre le début de soirée pour voir arriver un peu de monde."Même constat pour Marc Burdoc et son attraction de sensations fortes, Coco Bongo."Pour un 15 août c’est encore très timide. Je viens à Huy depuis toujours et on n’a pas les mouvements de foule comme de coutume."Les raisons? L’absence de feu d’artifice est un des facteurs mais pas seulement."On sait que les Hutois y sont très attachés donc on espère quand même qu’ils se déplaceront. La crise économique n’arrange rien non plus,analyse Geneviève Besanger.On n’y est pas encore mais on sent quand même que ça devient tendu. Au départ, j’avais décidé de ne pas augmenter mes tarifs en pensant que ce serait passager mais on s’est rendu compte que les prix continuaient d’augmenter. Les coûts énergétiques flambent mais aussi ceux des matières premières ou des pièces qu’il nous faut faire venir parfois de loin pour nos attractions. On est donc obligé de passer à la hausse. Non pas pour gagner plus mais pour que la marge bénéficiaire reste la même. C’est dommage pour les consommateurs, mais on n’a pas le choix."