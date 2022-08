Plusieurs feux de broussailles

Les fortes chaleurs et la sécheresse de ces derniers jours ont donné du fil à retordre aux pompiers durant ce long week-end. Plusieurs interventions ont été signalées pour des départs de feux de végétation, souvent à cause d’actes de négligence. Ainsi, samedi vers 17h, les pompiers de la zone Hemeco se sont déplacés à Bas-Oha, accompagnés de policiers de la zone Meuse-Hesbaye. Trois départs de feux dans des fourrés y ont été constatés. " À cause de la sécheresse et du vent, ce sont quelques mètres carrés qui sont tout de même partis en fumée",expliquaient les pompiers qui ont dû rester sur place durant 3h30.