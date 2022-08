La famille relogée après l’incendie d’une maison

Hier après-midi, vers 14h, un incendie s’est déclaré dans l’habitation située au coin des rues Magotte et Trihette à Hermalle-sous-Huy. " Dans cette maison, c’est un couple et leur petit garçon qui y vivent",explique Marc Defraine, un voisin. Au début de l’incendie, le papa était occupé à réparer la voiture dans son garage. " Le garage se trouve un peu haut dans la rue."Fort heureusement, à ce moment-là, son épouse et son petit garçon étaient à ses côtés. Ce sont les voisins qui ont prévenu les secours et les pompiers de la zone Hemeco sont rapidement arrivés sur le lieu de l’incendie. Ils ont été aidés ensuite par leurs collègues de Liège. La police de la zone Meuse-Hesbaye était présente elle aussi. La toiture de l’habitation a été détruite.