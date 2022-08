Bébés abandonnés au Plopsaqua de Hannut : l’incroyable explication des parents

Choquante et à peine croyable l’histoire a fait le tour des médias et des réseaux sociaux. Samedi soir, deux jeunes enfants (un bébé de 6 mois et son frère d’un an et demi) ont été retrouvés quasi inconscients tout près d’une piscine du Plopsaqua. En plein soleil, les enfants étaient abandonnés sur un tas de sacs alors que leurs parents profitaient de la piscine, un peu plus loin.