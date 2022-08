220 magnifiques félins au Marché couvert

En tout, 220 chats étaient présents. Et la canicule ne les a pas arrêtés. D’ailleurs, l’organisation s’est arrangée pour qu’ils puissent bénéficier de petits ventilateurs dans leur demeure. Loki, par exemple, magnifique Maine Coon de 7 ans déjà sacré champion du monde, se prélasse dans sa couchette, prêt à poser pour les photos. Un peu plus loin, de splendides chatons birmans sont en vente, pour un prix avoisinant les 1000 euros. Les félins sont sublimés par leurs maîtres, et analysés par des juges. " C’est vraiment un championnat,précise Jean-Marie.Il y a plusieurs catégories en lice jusqu’au champion du monde."Le Best variété récompense, par exemple, parmi trois chats de même race et de même couleur, celui qui sort du lot.

Et sur 220 chats, on compte environ 90 exposants. Des Belges, forcément mais aussi des Hollandais et des Français. L’événement, qui en était à sa 16eédition, a bien évolué avec son temps. " Maintenant notre publicité se fait énormément sur les réseaux,affirme le président.On a énormément de visiteurs sur nos pages. On nous a appelés de Binche par exemple pour savoir comment la journée allait se passer."Un amateur aurait même fait le chemin depuis Waterloo… Mais un jour trop tôt. " On sent vraiment un vif intérêt. L’association existe depuis 1987 et ça fait vraiment plaisir à voir."