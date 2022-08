Deux bébés abandonnés au Plopsaqua de Hannut

C’est le personnel du parc aquatique qui a découvert les enfants, âgés de 6 mois et un an et demi, à l’extérieur de l’enceinte du parc. Sous la chaleur, les jeunes enfants étaient inconscients, oubliés, au milieu d’un tas de sacs à dos.

D’après les membres du personnel de Plopsaqua interrogés par RTL, les parents étaient tout simplement en train de profiter de la piscine. Les secours ont été appelés et une ambulance a pris en charge les enfants pour les emmener à l’hôpital.

Toujours selon le personnel du parc aquatique, les parents en question se seraient montrés plus préoccupés par les frais liés au transport ambulancier que par l’état de santé de leurs enfants.

Le parquet de Liège a ouvert une enquête.