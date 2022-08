Un adoubement et un diplôme de chevalier

Quand il a été mis en place, le jeu devait être éphémère. « On l’avait lancé pour les vacances de Toussaint, il y a environ quatre ans, détaille Lyze Walraet, auxiliaire de projet au château. Mais il a rencontré beaucoup de succès. On a donc décidé de le pérenniser. » Et aussi de l’améliorer. « On a par exemple décidé de mettre de place un vrai adoubement, et aussi de donner aux enfants un diplôme de chevalier. »