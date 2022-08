Rodrigue Demeuse: «Le collège rejette systématiquement la faute»

Pour Rodrigue Demeuse, ce sera donc un coup dans l’eau. L’erreur est humaine et l’histoire s’arrête là. Mais le conseiller Écolo tient tout de même à rebondir une dernière fois."Le principal, c’est que grâce à la vigilance de l’opposition, on ait pu récupérer les 38000 €. Mais je note que les versions changent visiblement d’un jour à l’autre. Le bourgmestre affirme d’abord que les choses se sont toujours déroulées de cette façon et que c’était de la responsabilité de la Région, pour finalement revenir sur ses dires en argumentant que c’est une erreur de l’administration. En attendant, il y a un trou dans les comptes et personne ne le voit. On fait des coupes budgétaires en justifiant que chacun doit faire des efforts, que chaque euro est important et puis on ose rétorquer que 38000 €, ce n’est quand même pas beaucoup d’argent. Il faudra l’expliquer aux 150 enfants qui ont été privés des plaines de vacances cet été pour économiser 12000 €."