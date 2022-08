LA FAMILLE TESTEUSE

La petite famille est composée d’Alexandre Vannier (35 ans), Anaïs Folin (35 ans) et de ses enfants Aaron (10 ans), Manuela (9 ans) et Egon (6 ans). Anaïs et Alexandre sont originaires de France et se sont installés en Belgique après leurs études. Ils habitent à Amay. La famille se décrit comme aventurière. « On fait des trucs tous les week-ends », s’écrie Aaron. « On fait beaucoup de randonnées, détaille sa maman. On fait aussi pas mal d’activités, comme des chasses au trésor. »