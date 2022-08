Des conventions qui posent question sur le plan légal

Un autre point de législation important à noter également concerne l’article 144 bis de la Nouvelle Loi communale qui permet de déroger à la loi de 1987 sur le travail temporaire. Cet article précise ainsi quelles sont les seules mises à dispositions possibles:"Les administrations communales peuvent, pour la défense des intérêts communaux, mettre des travailleurs liés à elles par un contrat de travail à la disposition d’un CPAS, d’une société de logement social ou d’une association sans but lucratif."Au vu de ces articles de loi et de cette première lecture législative, il semble difficile de comprendre le choix de la Ville de Huy de proposer des conventions de mise à disposition pour détacher deux de ses employés vers un cabinet ministériel et de percevoir un quelconque intérêt communal. Mais pour Michel Borlée, directeur général de la Ville de Huy, la lecture est tout autre."La loi communale prévoit une exception à celle sur le travail temporaire et c’est de stricte interprétation pour les Communes. Pour la durée de la mise à disposition, les dispositions prévoient que les échéances ne puissent pas dépasser la fin de la législature. En ce qui concerne l’intérêt communal, il est déterminé par le conseil qui a voté le point et a estimé qu’il en était question. Ces conventions sont courantes et correspondent à la législation."