QR Codes, visites ludiques, le musée d’Amay veut se moderniser

Ce sera notamment le cas ce lundi 15 août pour assurer l’accueil lors du concert (Artemandoline) qui sera donné en la collégiale d’Amay à 17h dans le cadre du festival de l’Été Mosan.

«Le musée de demain»

Parmi les forces vives arrivées dernièrement, Charlotte Lebeau (29 ans) forme un duo complémentaire avec Yvette Rosaire, la guide attitrée du musée. Et elle insuffle déjà de la nouveauté dans les animations en plus d’assurer le secrétariat. Elle porte aussi le projet "le musée de demain" visant à moderniser la découverte de la collégiale."On veut redynamiser le musée et rendre les choses plus amusantes et inclusives,confie la bénévole.On envisage des visites plus thématiques et notamment une journée dédiée aux enfants pour dépoussiérer l’image des musées via une approche plus ludique. Une fois que l’inventaire sera terminé, on pourra revoir la scénographie. Et on pense à des QR Codes en collaboration avec l’Office du tourisme et à des casques audios afin que le public puisse avoir des informations sans recourir à un guide car on n’en a pas toujours un de disponible."

Notons encore qu’un rapprochement entre le musée et le syndicat d’initiative d’Amay a récemment eu lieu (avec intégration de nouveaux administrateurs) pour assurer la pérennité des activités à la Tour romane et collaborer, main dans la main, à l’accueil des visiteurs.