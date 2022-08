Un office, lundi, à la grotte d’Ombret nettoyée par des bénévoles

Banneux, Beauraing, Lourdes. Trois destinations qui invitent tous les croyants à s’y rendre pour y prier Marie. Cette année, les pèlerins amaytois, mais aussi tous ceux qui vivent dans les communes avoisinantes, auront l’opportunité de le faire à Ombret également. Car, là-bas, rue des Prisonniers politiques, une grotte avait été érigée sous l’ancienne église. Grotte qui existe toujours aujourd’hui. " Avec l’aide d’une vingtaine de personnes, de bénévoles de la Fabrique d’église, nous l’avons nettoyée",raconte l’abbé Thomas Sabbadini. Inconnue jusqu’à présent par de très nombreux Amaytois, cette grotte ombretoise a été construite en 1936, et inaugurée l’année suivante. Elle est placée sous la surveillance de la Vierge Marie. " À l’intérieur, se trouve un autel réalisé en pierre. À l’extérieur, ce sont des bancs en béton qui ont été créés. En tout, il y a une vingtaine de places assises."Après avoir été nettoyée, la grotte est toute propre et prête afin de pouvoir y accueillir celles et ceux qui souhaiteront mettre toutes les Marie qu’ils connaissent à l’honneur, à l’occasion de la célébration qui y sera organisée ce lundi 15 août."En effet, avec la Fabrique d’église, il a été décidé d’organiser une messe, lundi matin, à 10h."