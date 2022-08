Nouvelle liaison dans le quartier Nord à Huy: les bâtiments expropriés seront bientôt détruits

Un nouveau pas sera franchi à la rentrée dans l’ambitieux dossier du redéploiement du quartier Nord à Huy. Les travaux de démolition des bâtiments expropriés pour les besoins de la nouvelle liaison à créer entre le rond-point de la chaussée de Liège et celui de la gare débuteront le 12 septembre pour une durée d’un mois."Cela concerne 4 à 5 maisons plus des fonds de propriétés de la rue des Cotillages,détaille Éric Dosogne, le bourgmestre ff de Huy.Les propriétaires des maisons concernées ont été indemnisés. Pour ceux des fonds de jardin, avec la zone de développement, on leur apporte quelque part une plus-value à leur propriété."