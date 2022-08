Musiques d’ailleurs et d’ici pour faire la fête

"L’idée est que les gens viennent y faire la fête,insiste Christian Back, président de l’ASBL Iguana Café, organisatrice de l’événement avec le centre culturel.Ici, il n’y a pas de cover, uniquement des compositions originales."

Déjà en place sur le territoire de la commune début des années 2000 avec six éditions qui avaient remporté un beau succès de foule à l’époque, l’événement revient dans la programmation du centre culturel avec la toute nouvelle équipe prête à relever le défi.

"Beaucoup de personnes se souviennent de ce festival,poursuit Christian Back.Et après 17 ans d’interruption, on avait envie de remettre ça. Notre envie est de faire la fête ensemble, de faire connaître la musique en même temps que de promouvoir d’autres cultures. C’est un festival sans barrière. Les musiciens et les artistes seront là aussi pour rencontrer le public, ils ne seront pas enfermés dans un backstage."

Marlène Dorcena, la pionnière pour l’ASBL

Voulue accessible à un large public avec ados et enfants admis, l’affiche compte quelques artistes déjà connus du public fidèle à Iguana Café dont Marlène Dorcena présente à l’inauguration du premier concert donné en septembre 1999 par l’ASBL."La plupart des groupes sont établis en Belgique, sauf Ivy Ford (Chicago), actuellement en tournée. On l’avait programmée deux fois avec Iguana Café, mais à cause du Covid, on avait dû l’annuler."

Limité à deux concerts le vendredi et trois le lendemain, pour redémarrer en douceur, l’événement pourrait bien faire des petits durant l’année avec, éparpillés dans la programmation du centre culturel, quelques concerts qui pourraient appeler une prochaine édition du Festival Musiques et Saveurs du Monde."Ici, on redémarre le festival,explique Christian Back.Notre idée est de relancer l’événement pour en proposer les années suivantes mais on verra comment va se passer cette édition-ci."