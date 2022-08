La troupe théâtrale L’Amicale napoléonienne remonte sur les planches pour trois dates

Napoléon Bonaparte et les histoires truculentes qui entourent sa vie: c’est le fil rouge de la troupe théâtrale burdinnoise L’Amicale napoléonienne, fondée en 2005. Après presque trois ans d’absence dus au Covid, la compagnie reviendra bientôt sur le plancher avec sa créationLe premier consul et les départs. Elle sera jouée les 25 septembre (à 15 h 30 à la salle Saint-Remy à Marneffe), 23 octobre (à 15 h au collège Saint-Louis de Waremme) et 27 novembre (à 15 h à la salle L’Amitié villoise de Ville-en-Hesbaye)."Le 25 septembre, on fera un petit cortège dans les rues du village à 14 h 30", précise Francis Jamin, le fondateur de la compagnie.