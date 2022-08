La société Protection Unit de Saint-Georges va sécuriser la Commission européenne

C’est un fameux coup que vient de réussir la société de gardiennage Protection Unit. Basée depuis novembre 2020 rue Campagne du Moulin à Saint-Georges, l’entreprise a remporté le marché de la Commission européenne à Bruxelles."C’est le plus grand marché d’Europe,sourit Nicolas De Angelis (38 ans), le CEO liégeois de l’entreprise.Grâce à notre croissance exponentielle depuis 2018, nous avions pu postuler pour ce marché."Que la société liégeoise a décroché au nez et à la barbe des deux géants du secteur, Securitas et G4S."Ce qui a séduit la Commission européenne, c’est principalement la qualité du service proposé grâce à la formation de nos agents. Le prix n’intervenant que pour 40% dans la décision."