Jo et Hilde ont rendu vie à la gare de Racour

La gare de Racour est mise hors-service en 1959. Elle sera rachetée par un privé dans les années 60. " Mais il ne voulait pas de traces visibles du passé historique,explique Jo.Il avait aussi installé deux portes de garages dans la façade de la salle d’attente. Nous, c’est tout le contraire. Nous avons restauré la gare à son image d’origine. J’ai pu acquérir un plan original aux archives du chemin de fer à Namur."

La gare avait été inaugurée en 1908. Elle a la particularité de se trouver sur le territoire de Landen bien qu’elle desserve le village de Racour. Classée en 2001, elle appartient à l’architecture typique des gares conçues au début du XXe siècle. Le bâtiment principal comporte deux étages dont un logement et la salle d’attente des premières classes. Les parties médianes possédaient la salle d’attente des secondes classes, des toilettes, une buanderie, les ateliers, la lampisterie et la réserve à charbon."Nous avons aménagé l’intérieur avec des grands espaces de vie."

Loger dans un wagon

Jo et Hilde ont restauré avec passion leur gare durant des années."Quand nous avons eu terminé, nous avons eu l’idée de créer un premier gîte dans l’ancien atelier. Et lors de l’inauguration, nous avons lancé l’idée de remettre des rails sur le site et de créer des gîtes dans des wagons. Les rails avaient été enlevés en 1989 ce qui nous avait très attristés." Commence alors un long périple. Jo et Hilde trouvent des rails à l’association des Chemins de Fer du Bocq. Puis ils vont acquérir deux voitures-pilotes M2 de 1958 aux ateliers de Schaerbeek."Elles étaient destinées à la mitraille. Les voitures pèsent 45 tonnes chacune. On a placé les wagons que j’ai ensuite tirés sur la voie avec mon tracteur." Jo a ensuite vidé l’intérieur des wagons pour les transformer en un joli intérieur avec une décoration dont des éléments rappellent le chemin de fer.

La passion de Jo et Hilde est un bel exemple de réaffectation d’un riche patrimoine par le privé. Ils ont aussi aménagé tout le site extérieur de 1,5 hectare le long du RAVeL. Ils mettent également des vélos pour enfants et adultes à disposition. " Je les ai fait personnaliser par une ASBL de Louvain qui remet des personnes au travail."