Une fresque à l’entrée du cimetière de Villers-le-Bouillet

Du 12 au 26 août, 8 étudiants travailleront pour la Commune de Villers-le-Bouillet dans le cadre de l’opération "Eté solidaire". cette année, les jeunes auront pour tâcher d’embellir l’entrée du cimetière de Villers-le-Bouillet avec une fresque."L’année passée, nous avions également créé une fresque sur le site des bulles à verre à Vaux-et-Borset et une structure colorée à l’entrée du cimetière. Et les citoyens avaient apprécié. On a donc décidé de réitérer l’opération", explique Mickaël Lhomme, chef de projet du Plan de Cohésion Sociale. La fresque réalisée cette année ne sera, pour autant, pas forcément la même."On laisse la possibilité aux étudiants d’exprimer leurs envies. Le tout sous l’égide d’Olivier Chaltin, artiste plasticien, qui est là pour les orienter."Le projet s’inscrit dans le cadre de travaux de rénovation des cimetières de la commune réalisés par les ouvriers communaux depuis plus d’un an.