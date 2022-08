Pas le choix, les tarifs des manèges sont à la hausse

Groupe électrogène, matières premières…

Une augmentation en entraînant une autre, il va sans dire que les tarifs appliqués sur le champ de foire hutois ont pour la plupart été revus à la hausse malgré les efforts des forains pour ne pas en arriver là.

"On n’a pas le choix,analyse Julie Schweig, qui tient “Le Circuit du nord”, branché sur un groupe électrogène.Les gens ne se rendent pas compte qu’il y a le manège mais aussi tout ce qu’il y a autour, dont les frais liés à notre caravane."Pour compenser cette hausse de prix, la jeune femme propose une carte de fidélité.

Outre l’augmentation du prix de l’énergie, mazout, gaz et électricité, il y a aussi celui des matières premières dont se servent les propriétaires des baraques à croustillons et autres gourmandises."Tout a augmenté,note Aurélie Delforge.Les sauces, le sucre, l’huile, la farine, en plus de l’énergie. Nous, on a 130 km pour venir jusqu’ici avec une dizaine de convois, au prix de l’essence! On est obligé d’augmenter nos prix. On sait que c’est difficile pour les gens mais à un moment, on n’a pas le choix". Même analyse du côté de L’Île aux enfants avec John Hart."On essaie le moins possible mais à un moment, on est obligés."