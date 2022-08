Pas d’augmentation au San Remo

« J’aime bien mon métier mais ça devient presque un hobby de le pratiquer car on ne gagne plus notre argent, tout devient cher. » Nathacha Delforge tient un stand de loterie, le San Remo, en face de la Meuse. C’est une passionnée et le champ de foire, c’est toute sa vie mais elle nuance. « On fait notre possible pour que les gens soient bien accueillis, pour qu’ils voient de belles choses sur la foire mais j’ai peur pour notre public. Peur que les gens fassent désormais plus attention à leur portefeuille et que pour cette raison, il y ait moins de monde qui se déplace sur la foire. Après le Covid et les inondations, ça devient catastrophique. »