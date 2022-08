Le grand retour des Bacon au Home Made Music Festival samedi à Huy

De mystérieux «Australiens»

Autre promesse "exotique" annoncée, mais au cœur de l’après-midi cette fois, le groupe The Mighty Lion Cartel intrigue déjà par sa communication de groupe australien qui n’en est pas vraiment un à identifier les musicos à découvrir ce samedi. Les gaillards ont pris le nom d’un cartel australien de Darwin pour se jeter têtes baissées dans un trip, mais leur rock vintage et blues ne sera pas du "toc". Pour en revenir à l’essence même du HMMF, le public aura le plaisir de retrouver les Bacon Caravan Creek au top de leur inspiration après s’être mis quelque temps en veilleuse."Leur line-up a changé avec de nouvelles têtes. On les avait eus en formule minimaliste et trio sur la petite scène en 2019 pour notre dernière édition en date,se souvient Sun Mousquet.Ici, ils seront au complet. On aura droit à leurs titres les plus connus mais aussi à des compositions inédites en prélude à un nouvel album."Rendez-vous est pris à 17h10 sur la grande scène.

Une fresque participative

Originalité du HMMF, on n’y écoutera pas seulement de la musique, ce samedi. Ainsi, à partir de 17h, sera lancé un atelier graffiti. Petits et grands seront accompagnés de deux artistes de la discipline pour jouer de la bombe de couleur et laisser libre cours à leur inspiration du moment."On ne sait pas encore ce qu’on fera de la fresque participative", termine la secrétaire du comité organisateur impatiente de retrouver le public sur la plaine de la Maison des Éclusiers, après deux années de sevrage forcé.